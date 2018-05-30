На судебную скамью вместе с главным контролером по строительству из Госстандарта сядет его жена

За пособничество.

В суд направлено уголовное дело о преступлениях против интересов службы, сообщает Генпрокуратура.

Обвиняемому инкриминировано, что он в один из дней августа 2013-го, возглавляя специализированную инспекцию Департамента и будучи должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, при пособничестве своей супруги и своего знакомого принял от владельца коммерческой организации взятку в размере 15 тысяч долларов США.

Он же через своего знакомого с января по начало февраля 2015 года принял от того же лица частного предприятия взятку в размере 20 тысяч долларов США и другие материальные ценности на общую сумму 30,5 тыс. рублей.

Он же через свою супругу с 7 по 30 июня 2017-го приобрел от заместителя генерального директора одного из унитарных предприятий получил оплаченный туристический тур для него, его супруги и дочери стоимостью 4,8 тыс. рублей. Обвиняемый на отдых съездил.

Действия экс-чиновника квалифицированы как получение взятки.

Его супруги – как пособничество в получении взятки.

Действия его знакомого квалифицированы как пособничество в получении взятки, покушение на мошенничество, подстрекательство к даче взятки.

Уголовное дело находилось в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь.