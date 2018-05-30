Девайсы от Huawei открывают дверь в мир будущего!

Современные технологии меняют нашу жизнь каждый день. С развитием Интернета Умный Дом привносит в нашу жизнь все больше новых возможностей.

Умный Дом – это соединение привычных нам вещей (таких как дверной замок, выключатель, розетки, камеры, бытовая техника, занавески, музыка и т.д.) с новыми высокими технологиями. С ними мы можем проверять и контролировать наш дом когда угодно и где угодно, делая нашу жизнь проще, удобнее и безопаснее. На данный момент самыми распространенными и привычными девайсами Умного Дома являются Интеллектуальное освещение, Умный замок и Умный выключатель.

Умный выключатель

Умный выключатель практически не отличается от обычного по виду и процедуре установки. Главная разница состоит в интеллекте. Все мы знаем, что для включения и выключения света каждый раз нам нужно вставать, идти к двери и нажимать на кнопку. Но с новыми технологиями все может измениться.

Умный выключатель позволяет нам проверять, включать и выключать свет прямо с мобильного телефона в любое время и в любом месте. Уходя из дома, нам не придётся волноваться, забыли вы выключить свет или нет. Всё что нужно – это проверить телефон!

Помимо контроля со смартфона, Умный выключатель может работать по часам, как будильник. Так, например, его можно установить на 6 часов утра, и, когда вы будете просыпаться, свет также включится в 6 часов утра. И наоборот, если вы приходите домой в 7 часов вечера, вас дома будет ждать уже включенный свет.

Вдобавок, Умный выключатель может подключаться к другим умным девайсам. Если связать его с умным замком, свет всегда будет включаться при открытии двери. Если связать его с датчиком движения, свет может включиться, чтобы отпугнуть любого, кто пытается проникнуть в дом.

Также стоит упомянуть, что Умный выключатель имеет звуковую поддержку. Скажите «включить» или «выключить» в приложение на телефоне и свет включится или выключится.

Интеллектуальное управление обстановкой

В нашей современной жизни мы встречаемся с некоторыми проблемами: у нас так много электронных девайсов, что нам сложно выключать их по одному. Иногда мы можем быть заняты и забыть выключить свет или телевизор, убегая на работу. Что же делать? Умный переключатель обстановки – отличное решение проблем!

Переключатель работает на батарейках, что позволяет поместить его куда вам удобно: на стену, на стол или у кровати. Вдобавок, этот девайс также подключен к мобильному приложению, что позволяет вам контролировать все, что происходит у вас дома одним нажатием кнопки на телефоне.

Умная лампочка

Умные лампочки могут переключаться в 16 цветов. При помощи телефона мы можем настраивать цвет и режимы как нам захочется.

Главной особенностью лампочек является то, что управляя и настраивая цвета мы можем принести в нашу жизнь эмоциональную окраску и сделать ее ярче и красочнее. Помимо цвета, возможно также менять направление света и настаивать смену цвета в ритм музыке.

Вы сможете настраивать целые режимы, например, «Сон» или «Выход». В режиме «Сон» лампочка снизит яркость света и выключится согласно расписанию. При выходе из дома, лампочка будет сама выключаться и наоборот.

Из других функций стоит упомянуть то, что Умная лампочка может связываться с другими умными девайсами, например детектором утечки газа или протечки воды. В случае возникновения экстренной ситуации, лампочка даст вам знать.

Умные лампочки могут быть использованы в домах любого стиля, а также отелях, ресторанах и др. Лампочки просты в использовании и установке. К тому же, лампочки имеют долгий срок службы – почти 15000 часов.