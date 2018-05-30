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Скандалы
30.05.2018
Салiдарнасць
КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в 200 тысяч долларов

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Сергей Ровнейко, фото grodnonews.by

КГБ задержал помощника президента, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Как сообщается на сайте ведомства, чиновник был задержан с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

В поле зрения оперативных подразделений Сергей Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию, говорится в сообщении Комитета госбезопасности.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились с санкции главы государства.

В отношении задержанного Комитетом госбезопасности возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК РБ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемый находится в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

 
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