В первый день июня ожидаются ночные заморозки, днем местами до +17°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

30 мая преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер днем северо-западный слабый до умеренного. Температура во второй половине дня повысится до +24..+30°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

31 мая преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по юго-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ночью слабый, днем северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28; по северо-востоку ночью +9..+11°С, днем +17..+21°С.

1 июня преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, по юго-западу +12..+14°С, в отдельных районах по северо-востоку на почве возможны слабые заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем +18..+25°С, по северо-востоку +16..+17°С.