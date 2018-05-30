Удаленный пост «доверенного лица» Путина, посвященный Бабченко. Фотофакт

Публикация была сделана в ЖЖ 28 мая 2014 года Мариной Юденич, которая сейчас является председателем Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека.

Сам журналист Аркадий Бабченко, застреленный в Киеве 29 мая 2018-го, четыре года назад написал по этому поводу следующее: «Что-то я мегапопулярен сегодня. В Донецке меня ловят боевики, в Славянске меня ловит народное ополчение, Шурыгин предлагает лишить меня российское гражданства и выдать почему-то «древнеукрское», доверенное лицо Владимира Путина Марина Юденич предлагает Рамзану «организовать со мной чаепитие».