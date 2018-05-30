«Я знаю, как это – сидеть в камере в аэропорту»

Застать в Минске Алеся Михалевича непросто: он постоянно в разъездах, поскольку его клиенты разбросаны по всей Европе. Михалевич и сам когда-то вынужден был бежать из Беларуси и доказывать Интерполу, что он не преступник. Но свой опыт Алесь смог превратить в успешный бизнес.

– Мой личный правовой статус в Беларуси остается подвешенным. Я не был признан судом виновным в уголовном деле по массовым беспорядкам в декабре 2010 года, но официально я остаюсь обвиняемым по этому делу, которое в отношении меня было приостановлено, но не закрыто. Наверное, это попытка меня контролировать, – отвечает наш герой на вопрос о том, чувствует ли он себя под колпаком спецслужб. И уточняет, что нет, под колпаком себя не чувствует.

Как я бежал из Беларуси

– Когда в конце февраля 2011 года меня выпустили под подписку о невыезде из тюрьмы КГБ, где я провел два месяца, я созвал пресс-конференцию и рассказал обо всем, что там происходило, включая пытки и то, как меня пытались завербовать. После этого мне удалось тайно выехать из Беларуси – через Россию в Украину, а потом – в Чехию. И хотя мое дело было очень резонансным, в Чехии я, как и все беженцы, столкнулся с процедурами, о которых до того момента знал очень мало.

Правда, политическое убежище мне дали в рекордно короткие сроки – буквально за неделю, пока я находился в лагере для беженцев. Обычно эта процедура в Чехии занимает до шести месяцев.

Но довольно скоро я получил повестку в суд, потому что против меня был начат процесс по экстрадиции. Беларусь сделала запрос в Чехию, чтобы меня выдали обратно, а параллельно отправила мои данные в Интерпол. Суд в Чехии, конечно, принял мою сторону и отказал Беларуси, потому что по процедурам ООН человека в статусе политического беженца не могут выдать в страну, где его преследуют.

Так я стал интересоваться всеми этими законами, договорами, документами и процедурами, чтобы лучше понимать, что со мной происходит и как мне жить в этой новой ситуации.

А вот в базу Интерпола я попал и довольно надолго, несмотря на то, что Интерпол отказался включать меня в список разыскиваемых преступников. Но есть процедура, согласно которой когда какая-то страна подает человека в розыск, то рассылка по всем национальным базам происходит автоматически. В терминологии Интерпола это называется diffusion.

И вот всем странам-участницам Интерпола поступила информация, что Алеся Михалевича надо арестовать и отправить в Беларусь. Тогда я начал разбираться, как работает Интерпол, что происходит с человеком, информацию о котором разослали по всем странам, но в базу розыска не внесли, существует ли правовой механизм, чтобы оспорить неправомерную подачу данных о человеке в Интерпол.

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