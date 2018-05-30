.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
На судебную скамью вместе с главным контролером по строительству из Госстандарта сядет его жена
В первый день июня ожидаются ночные заморозки, днем местами до +17°С
Удаленный пост «доверенного лица» Путина, посвященный Бабченко. Фотофакт
Ірына Віданава: «Застаецца жывым тое, што тату было вельмі дарагім»
Невзоров: «Отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей»
Спайдермен и мальчик на балконе: подробности чудесного спасения в Париже
Как брестское «Динамо» расстроило Марадону
Суд над старлеем: «Был им как старший брат, не бил — это были касания»
Байнет шокирован убийством Бабченко: «Умел находить смешное в кошмаре»
Почему предприниматели в Беларуси не могут добиться справедливости
Цитата дня. Вице-премьер – о подорожании бензина и копейках
У многоэтажки в центре Минска нашли тело 17-летней девушки
«Куда ни зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться». Видеоопрос
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины
«Cтавили детей на колени»: подробности массовой драки в Лунинецком районе
Вот это да! Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию
Как милиционер «уволил» профессора за бутылку коньяка, которую та не брала

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пять громких историй о диких животных, которых потянуло к людям
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Верный и непотопляемый: 5 фактов о Викторе Шеймане
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
Латынина: «Управлять «Буком» могли только российские солдаты. Но в окружении обезьян с гранатометом»
Сортир-ТВ. Российское телевидение пробивает дно и устремляется все ниже и ниже
С – стабильность. Как Лукашенко из года в год поздравляет Алиева
«В изоляторе за марихуану сидят скульпторы, музыканты, бизнесмены»
А вот и «пятая колонна»
И смешно, и грустно. Лукашенко пообещал поддержку Грузии
Замечание Лукашенко оказалось не по адресу
Растаев: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
30.05.2018
Невзоров: «Отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей»

Известный публицист Александр Невзоров в своем канале Telegram – о гибели журналиста Аркадия Бабченко.

«Убили Бабченко.

Совесть — штука вредная для здоровья. Но! Тот редкий случай, когда все сразу понятно.

Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал.

А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей».

Новая газета: Он не выбирал слов

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:18)
Главное
Убийство Бабченко: что известно на утро
Шендерович: «Будьте вы прокляты»
10 текстов Аркадия Бабченко, которые потрясают до глубины души
КГБ задержал помощника Лукашенко за взятку в 200 тысяч долларов
«Cтавили детей на колени»: подробности массовой драки в Лунинецком районе
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY