Невзоров: «Отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей»

Известный публицист Александр Невзоров в своем канале Telegram – о гибели журналиста Аркадия Бабченко.

«Убили Бабченко.

Совесть — штука вредная для здоровья. Но! Тот редкий случай, когда все сразу понятно.

Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал.

А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей».

Новая газета: Он не выбирал слов