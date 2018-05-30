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Невзоров: «Отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей»
Известный публицист Александр Невзоров в своем канале Telegram – о гибели журналиста Аркадия Бабченко.
Совесть — штука вредная для здоровья. Но! Тот редкий случай, когда все сразу понятно.
Уголовники, захватившие Донбасс, отомстили за все, что он про них думал и писал.
А отмываться от Аркашиной крови будет труднее, чем от сотни Скрипалей».
Новая газета: Он не выбирал слов
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