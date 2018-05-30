Новая газета: Он не выбирал слов

Светлая память старшине запаса и специальному корреспонденту Аркадию Бабченко.

Абсолютно прямой. Абсолютно честный. Настоящий художник, писатель, для которого было важнее гражданское высказывание, чем осмысление происходящего.

Именно он написал для «Новой газеты» лучшие репортажи с войны в Южной Осетии. Фотоаппарат со снимками с российско-грузинской войны, он, раненый, помогая принимать багаж женщине, забыл в аэропорту. Вернулся и нашел там, где оставил. Тогда он посчитал это самой большой удачей…

В жизни Бабченко и редакции были абсолютно счастливые моменты и моменты абсолютного непонимания. Но он как наш Щекочихин, «был неразборчив в выборе врагов». А главное — в выборе слов.

В редакцию его привел Женя Бунимович, прочтя его рассказы о службе в Чечне.

Аркадий знал войну, участвовал в ней, но всегда и люто ее ненавидел. Может быть, это и стало причиной его отъезда из России. Лютая ненависть к войне и людям, которые ее организовали.

Мы все время спорили, все время не соглашались. И хотели делать это вечно. Не получилось.

Его всегда вел вперед талант. Талант диктовал ему тексты, которые он выпускал. Этого не понимали подонки, которые ждали его в подъезде.

Светлая память старшине запаса и специальному корреспонденту Аркадию Бабченко.