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30.05.2018
Салiдарнасць
Убийство Бабченко: что известно на утро

Полиция Киева и Следственный комитет России возбудили уголовные дела.

42-летний опальный российский журналист, который прошел две чеченские войны, позже работал военным репортером в горячих точках, а также резко критиковал действия Кремля, был застрелен тремя выстрелами в спину в собственном доме.

Полиция Киева по факту убийства Бабченко возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». В его квартире работают следователи. Украинские правоохранители рассматривают две основных версии: профессиональная журналистская деятельность или гражданская позиция погибшего.

Фото Reuters

Украинская полиция составила фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве Бабченко: «возраст 40-45, рост 175-180, телосложение среднее, имеется живот, черты лица средние». Был одет в темно-синюю бейсболку, джинсовую куртку и джинсы. В Киеве был объявлен план «Перехват».

Начальник Главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявляет, что пока рано говорить о конкретных версиях убийства журналиста Аркадия Бабченко, но наиболее вероятной является его профессиональная деятельность.

Крищенко также сообщил, что Бабченко не обращался к киевской полиции с заявлением о возможных угрозах и, соответственно, не охранялся.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, они пока не могут допросить супругу погибшего — она находится в шоковом состоянии. Следователи считают, что у преступника, который убил Бабченко, были сообщники, отмечает Газета.ru.

Уголовное дело возбудил также Следственный комитет России. В ведомстве отметили, что «за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России».

Министерство иностранных дел РФ требует от украинских властей «приложить все усилия к оперативному расследованию» убийства Бабченко. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, в Москве ожидают, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, считает, что убийство Бабченко организовала Россия. По мнению главы кабмина, в Москве не простили журналисту его взглядов: «10 часов назад он написал о своем втором дне рождения. И вот его убили. Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности».

Аркадия Бабченко он назвал «настоящим другом Украины», который «рассказывал миру правду о российской агрессии».

Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, ранее высказал и глава МИД Украины Павел Климкин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, отмечает newsru.com.

— Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства.

Украинский журналист Денис Бигус заявил, что начал свое собственное расследование и обратился к жителям микрорайона, где жил Бабченко, с просьбой поделиться записями с камер видеонаблюдения. О том, что свое расследование проведет и «Новая газета», заявил основатель издания Дмитрий Муратов.

Комитет защиты журналистов при ООН призвал власти Украины провести быстрое и тщательное расследование убийства Бабченко.

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