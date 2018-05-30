Как брестское «Динамо» расстроило Марадону

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Минск – Торпедо – 6:1 (Бессмертный, 5, 42, Антилевский, 11, 64, Сверчинский, 39, Гатикоев, 68 – Демидович, 29, с пенальти)

Пока самая крупная победа в нынешнем чемпионате.

Смолевичи – Динамо Мн – 0:2 (Нойок, 82, Сарока, 85)

Дебютант высшей лиги немного недотерпел в игре с вице-чемпионом.

Шахтер – Гомель – 2:1 (Кузьменок, 9, Шимунович, 56 – Шрамченко, 18)

После неудачного старта горняки выдали беспроигрышную серию, которая длится уже 6 матчей. А вот «Гомель» никак не может одержать первую победу.

Луч – Городея – 1:1 (Кац, 82 – Игнатенко, 38)

У «Городеи» та же беда, что и у «Гомеля». Свой шанс увезти три очка из Минска «сахарные» упустили в эндшпиле.

БАТЭ – Ислочь – 1:1 (Стасевич, 22 – Зюлев, 56)

Борисовчане впервые потеряли очки в нынешнем чемпионате.

Неман – Торпедо-БелАЗ – 1:0 (Квашук, 38)

Благодаря этой победе гродненцы ворвались в тройку лучших команд чемпионата.

Витебск – Слуцк – 2:0 (Матвеенко, 65, Козлов, 83)

Команда с берегов Двины дышит в спину «Неману».

Динамо Бр – Днепр – 1:1 (Готал, 9 – Ловгач, 90+3)

Пресс-служба хозяев опубликовала это фото с комментарием: «Диего Марадона смотрит матч против «Днепра» и знакомится с футболистами «Динамо-Брест».

О реакции знаменитого аргентинца на то, что его новый клуб упустил победу уже в добавленное время, не сообщается. Но можно предположить, что Марадона не обрадовался.

Турнирная таблица после 9 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 25

2.Динамо Мн – 20

3.Неман – 18

4.Витебск – 17

5.Слуцк – 15

6.Шахтер – 15

7.Торпедо-БелАЗ –12

8.Динамо Бр – 11

9.Днепр – 10

10.Луч – 9

11.Ислочь – 9

12.Минск – 7

13.Смолевичи – 7

14.Торпедо – 6

15-16.Городея – 4

15-16.Гомель – 4

Матчи 10-го тура состоятся 1-3 июня.