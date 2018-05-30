Как брестское «Динамо» расстроило Марадону

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
Минск – Торпедо – 6:1 (Бессмертный, 5, 42, Антилевский, 11, 64, Сверчинский, 39, Гатикоев, 68 – Демидович, 29, с пенальти)
Пока самая крупная победа в нынешнем чемпионате.
Смолевичи – Динамо Мн – 0:2 (Нойок, 82, Сарока, 85)
Дебютант высшей лиги немного недотерпел в игре с вице-чемпионом.
Шахтер – Гомель – 2:1 (Кузьменок, 9, Шимунович, 56 – Шрамченко, 18)
После неудачного старта горняки выдали беспроигрышную серию, которая длится уже 6 матчей. А вот «Гомель» никак не может одержать первую победу.
Луч – Городея – 1:1 (Кац, 82 – Игнатенко, 38)
У «Городеи» та же беда, что и у «Гомеля». Свой шанс увезти три очка из Минска «сахарные» упустили в эндшпиле.
БАТЭ – Ислочь – 1:1 (Стасевич, 22 – Зюлев, 56)
Борисовчане впервые потеряли очки в нынешнем чемпионате.
Неман – Торпедо-БелАЗ – 1:0 (Квашук, 38)
Благодаря этой победе гродненцы ворвались в тройку лучших команд чемпионата.
Витебск – Слуцк – 2:0 (Матвеенко, 65, Козлов, 83)
Команда с берегов Двины дышит в спину «Неману».
Динамо Бр – Днепр – 1:1 (Готал, 9 – Ловгач, 90+3)
Пресс-служба хозяев опубликовала это фото с комментарием: «Диего Марадона смотрит матч против «Днепра» и знакомится с футболистами «Динамо-Брест».
О реакции знаменитого аргентинца на то, что его новый клуб упустил победу уже в добавленное время, не сообщается. Но можно предположить, что Марадона не обрадовался.
Турнирная таблица после 9 туров выглядит так:
1.БАТЭ – 25
2.Динамо Мн – 20
3.Неман – 18
4.Витебск – 17
5.Слуцк – 15
6.Шахтер – 15
7.Торпедо-БелАЗ –12
8.Динамо Бр – 11
9.Днепр – 10
10.Луч – 9
11.Ислочь – 9
12.Минск – 7
13.Смолевичи – 7
14.Торпедо – 6
15-16.Городея – 4
15-16.Гомель – 4
Матчи 10-го тура состоятся 1-3 июня.