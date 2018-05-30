Суд над старлеем: «Был им как старший брат, не бил — это были касания»

В Борисове начался очередной суд над военнослужащим 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах.

Подсудимый — старший лейтенант Глеб Чайковский. Обвинение ему предъявлено по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК — «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием». Это дело не связано со смертью рядового Александра Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части.

По версии обвинения, Чайковский наносил военнослужащим удары ногой, саперной лопаткой, металлической антенной, деревянной палкой.

Глебу 26 лет, он не под стражей. О себе рассказывает: не женат, образование высшее. До февраля 2018-го служил в армии по контракту. Сейчас он живет в Борисове, работает администратором торгового зала. На работе его характеризуют хорошо. Вину молодой человек признает частично.

По делу проходят 17 потерпевших. 29 мая их не вызывали. В деле около 16 эпизодов.

Все происходило в июле-августе 2017 года. Глеб уточнил, что было это на танкодроме во время занятий по вождению, которые он проводил.

После гибели рядового Александра Коржича в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Печах прошли тотальные проверки. В итоге в суд Борисовского района поступило три уголовных дела о воинских преступлениях — преступлениях, предусмотренных главой 37 УК. Воинскими являются преступления против установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные лицами, на которых распространяется статус военнослужащего. Со смертью Коржича эти дела не связаны.

В марте-мае в Борисове также рассмотрели несколько дел в отношении военных и рядовых из Печей.

Глеб не отказывается давать показания. Во время допроса он подробно останавливается на каждом эпизоде. Не исключает, что у некоторых рядовых были причины его оговаривать. Причины обыденные, например с кем-то не заладились отношения.

В начале допроса Чайковский пояснил, что во время первого знакомства он старался произвести на солдат хорошее впечатление.

— Для меня было важно, чтобы они меня не боялись, — отметил он. — Атмосфера была напряженная, из-за одного человека могли наказать весь взвод. Мне было важно, чтобы рядовые шли со мной на контакт. Даже на КМБ (курс молодого бойца. — Прим. TUT.BY) говорил им, чтобы они обращались за помощью… Иногда я перегибал палку, но находил в себе силы извиниться.

Чайковский рассказывает, что рядовым он был как старший брат — «с кем-то лучше, с кем-то хуже».

Глеб не отрицает, что шестеро солдат, с которыми он в этот период работал, были «проблемными». Один вел себя с ним, как «дружок с улицы»: вместо «так точно», например, отвечал «да, нет», матерился. Второй «стучал» на других рядовых. Остальные были непонятливые и даже со второго раза не всегда понимали задачу. Чайковский также отметил: на очных ставках никто из потерпевших не предъявлял ему никаких претензий.

Во время допроса обвиняемый подробно комментирует каждый из эпизодов. Так, например, как-то во время занятий двое, Д. и Б. (сейчас потерпевшие), не сменили на препятствиях двух солдат. В тот день, говорит обвиняемый, было дождливо и жарко. Солдаты рано встали, много прошли, были уставшими. Старлею, рассказывает он, стало жалко «несмененных», и он наказал «штрафников». Д. «на минуту-полторы предложил принять упор лежа». А Б. ударил саперной лопаткой.

— Мне было жалко Ч. (несмененного солдата. — Прим. TUT.BY), — объяснил свое поведение Чайковский. — Я расчувствовался и ударил Б. саперной лопаткой по голове.

— Сильно? — уточнил гособвинитель.

— Я не применял к лопате силу, я не знал, как достучаться до бойца.

Еще один эпизод произошел, когда у солдат было первое вождение. Впервые сталкиваясь с большой техникой, поясняет обвиняемый, рядовые часто нервничают. Нервничал и К. Чтобы подбодрить его и разрядить обстановку, Чайковский решил с ним поговорить. Во время разговора они, продолжает Глеб, вспомнили фильм «В 47 роте». И у них родилась фраза: выдержишь ли ты, К., 47 ударов антенной-указкой за «сучку»? Под «сучкой» имелся в виду определенный вид техники.

— Как это — удары за технику? — уточнил гособвинитель.

— Ну, а как десантники бьют бутылки о голову за ВДВ.

— Вы пытались перевести страх на боль?

— Я его не бил, это были касания. После 22 ударов он сказал: «Хватит», — и я перестал… Самое главное, ему не было больно, — описывает произошедшее обвиняемый.

К слову, это был не единственный случай, когда Чайковский применял к рядовым металлическую антенну. В связи с этим судья спросил: «Почему у вас были массовые касания антенной?»

— Она у меня всегда была в руках, — ответил обвиняемый.

При этом он сообщил, что «часто касания были случайны». Кроме того, «солдаты после этого к врачам не обращались и не хромали».

На вопрос суда, имели ли касания воспитательный момент, Чайковский четкого ответа не дал. Еще один из эпизодов случился 22 августа. По версии обвинения, Чайковский поставил солдат в шеренгу и заставил их не менее 10 минут держать бревна. Сам Глеб пояснил, что в ту ночь во время занятий он попросил солдат уложить столбы. Сделать это нужно было, чтобы никто о них случайно не споткнулся и не получил травм. Почему рядовые его поняли по-другому, он не знает. Возможно, предполагает, потому что были сонные.

Когда адвокат попросила Глеба высказать свое отношение к личному составу, он сказал так:

— Я им был как старший брат. Мои действия не были направлены на причинение морального и физического вреда. Я старался их обучать, прививать мужские качества, чтобы они стояли друг за друга.