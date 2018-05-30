Байнет шокирован убийством Бабченко: «Умел находить смешное в кошмаре»

Неравнодушные белорусы потрясены гибелью в Киеве 42-летнего опального российского журналиста: делятся эмоциями и выражают соболезнования семье Аркадия Бабченко.

Сам застреленный в спину журналист, который прошел две чеченские войны, был одним из самых популярных авторов в Байнете. На него в Facebook были подписаны тысячи белорусов, а его острые комментарии с критикой действующей российской власти – одними из самых обсуждаемых.

Как белорусы переживают очередную гибель известного журналиста – в обзоре «Салiдарнасцi».

Andrej Dynko: «Бабчанка, Шарамет, Нямцоў: усплывуць некалі і загады на іх забойства, і сведкі. Так, як усплыла ўжо траса Бука. І пакаранне яшчэ будзе. А Украіна... Украінай кіруюць бяздарныя балбатуны».

Nasta Ilyina: «Iнфармацыйная вайна – гэта не толькi тролi, фэйкi, прапаганда замест свабоды слoва, гэта яшчэ i журналiсты як гарматнае мяса. R.I.P.»

Dźmitry Hurnievič: «Вешаць сабак на Ўкраіну і яе ўладу, што не абаранілі Бабчанку, і што, маўляў, усё з-за бардаку, гэта трошкі як вінаваціць Ізраіль, што недастаткова добра бароніць краіну ад замахаў палестынцаў.

Украіна 4 гады ў стане вайны. Ізраіль 70. А здавалася б, хто можа быць круцей за ізраільцян у такіх справах. Але што можа быць больш варʼяцкім, чым сучасная Расея?»

Denis Kazakiewicz: «Аркадий Бабченко умел находить смешное в кошмаре. Для своей еженедельной передачи он подбирал самые шокирующие события, происходящие в современной путинской России.

Дети в военной форме, инсценировка повешения, реконструкция концлагеря с актерами-детьми... Все это вызывало отторжение и страх за будущее России и мира. Но после фраз Аркадия «только вертолеты с галоперидолом» и «жалко, что я не психиатр» сразу становилось легче».

Елена Коваленко: «Не знала его лично, но комментировала в фб, он отвечал, «корона» не падала, скромный был парень, отличный журналист, смелый человек. Стоял у меня в приоритете, один из единиц... Из той страны, что не страна, а какое-то земное бедствие!»

Аркадий Бабченко: «Сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть»