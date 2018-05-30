Почему предприниматели в Беларуси не могут добиться справедливости

Бизнес стал больше доверять госорганам, но растет число недовольных неравными условиями деятельности по сравнению с госпредприятиями.

В Беларуси стартует масштабное исследование, которое позволит сравнить условия для развития малого и среднего бизнеса со странами Восточного партнерства и Евросоюза.

Третий этап оценки соответствия принципам Европейского акта о малом бизнесе начнется в сентябре этого года. Результатом мониторинга станет отчет «Индекс экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства», который опубликуют в 2020 году.

Сравнивая условия для работы малых предприятий с 2016 годом, когда эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводили последний подобный мониторинг, представители белорусских органов власти, экспертных инициатив и бизнес-сообщества назвали главным достижением страны макроэкономическую стабилизацию.

Снижение инфляции, достижение устойчивости валютного рынка, следом за ними и снижение процентных ставок. Благодаря этому улучшилась доступность финансирования для малого и среднего бизнеса.

— Сейчас кредитование малого и среднего бизнеса идет более ускоренными темпами, чем в целом экономики. За прошлый год рост кредитов для МСП составил порядка 10%, — рассказал заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

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