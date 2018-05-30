Аркадий Бабченко: «Сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть»

«Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное – не верьте. И, как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно везти не может. Лимит везения ограничен. Ну, раз повезло. Ну, два. Ну, пять. Но когда-то же должно все-таки прилететь...»

Это слова Аркадия Бабченко, написанные в прошлом году. Они оказались пророческими: журналиста застрелили поздно вечером 29 мая на пороге киевской квартиры.

«В восемнадцать лет, наверное, все же проще. Тот, кто сделал призывной возраст в восемнадцать лет – был очень умный. В таком возрасте человеком намного проще манипулировать. Еще романтика и грезы о подвигах. Еще нет ответственности. Нет семьи. Почти нечего терять. Проще загадить голову высокими лозунгами о долге, Родине, патриотизме, доблести.

К сорока годам все это уже не работает. К сорока годам вообще становишься осторожней. Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя вновь поехать на войну…

Сейчас я плохой солдат. Я жить хочу больше, чем умереть».

Аркадий Бабченко погиб на 42-м году жизни.