В Киеве убит Аркадий Бабченко, написавший о «втором дне рождения». Стреляли в спину

Опальный российский военный репортер Аркадий Бабченко, который последнее время жил с семьей в Украине, от огнестрельного ранения скончался в карете «Скорой».

Известно, что убийство произошло в Днепровском районе Киева. Стреляли в спину. Супруга нашла его в доме в луже крови. Журналист умер на пути в больницу.

Полиция Киева, сначала не называя имени журналиста, подтвердила факт нападения и смерть пострадавшего: «ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови».

И уточнила, что погибший – «гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов». Он скончался от полученного огнестрельного ранения, «предварительно, – в спину».

Позже спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил Украинской правде, что было три выстрела в спину. Неизвестные стреляли в журналиста в его собственном доме:

– Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужчину в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства.

По мнению Мирослава Гая, волонтера и товарища погибшего, убийство – политическое. В комментарии «Обозревателю» он заявил, что Бабченко угрожали расправой.

– Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью, – отметил Гай.

Также он сообщил, что Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим: «Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство».

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Бабченко с октября 2017 года вел программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR. Активно публиковал критические комментарии о событиях в России и действиях властей в Facebook в рамках кампании «Журналисты без посредников». Его страница насчитывает тысячи подписчиков, а его публикации были одними из самых обсуждаемых, в том числе белорусскими пользователями.

Последний пост Аркадия Бабченко был опубликован 29 мая, «10 часов назад», и посвящен «Второму дню рождения»:

«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места.

Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается».

Бабченко: «Бегите оттуда. Увозите свое будущее из этой страны»

«Когда слышу фразы типа «сделать Россию свободной», каждый раз думаю – а нахрена?»

Напомним, два года назад в Киеве был убит Павел Шеремет. Его машина взорвалась, когда известный в Беларуси, России, Украине журналист ехал на работу.