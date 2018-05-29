Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цитата дня. Вице-премьер – о подорожании бензина и копейках
Почему в Беларуси не хватает квалифицированных работников
У многоэтажки в центре Минска нашли тело 17-летней девушки
«Куда ни зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться». Видеоопрос
В Дрогичинском районе разыскивают 15-летнюю школьницу: недавно она родила ребенка
Видео дня: битва рыцарей перед первым финальным матчем Кубка Стэнли
Макей и Лавров договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и Европейских игр
Обнаженная активистка FEMEN в Мадриде держала плакат «Жыве Беларусь без Лукашенко». Видеофакт
Вот это да! Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию
Выбросила мертвым. Подробности дела найденного около теплотрассы в Белыничах младенца
«Белорусские титаны уходят в Вечность». Умер ученый и литератор Арсен Лис
В Беларуси приведены в исполнение два смертных приговора
В Беларуси в апреле уволили на 14 тысяч человек больше, чем трудоустроили
Роман Абрамович иммигрировал в Израиль и стал самым богатым израильтянином
Представитель Минздрава: «За четыре месяца в Беларуси умерли 162 ребенка»
Цифра дня. В Минске в апреле произошло рекордное падение средней зарплаты
Год назад депутат-чемпион считал, что спортсменов не надо штрафовать за допинг. После указа президента он передумал
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»
Модель, которая достала Трампа
Заико: «Этот кошмар продолжается»
В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«В изоляторе за марихуану сидят скульпторы, музыканты, бизнесмены»
Город, где об изображение Путина вытирают ноги
А вот и «пятая колонна»
И смешно, и грустно. Лукашенко пообещал поддержку Грузии
10 самых праблемных будоўляў Менску
Замечание Лукашенко оказалось не по адресу
Растаев: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
29.05.2018
Петр Гайдук
Лукашенко впервые за много лет могут принять с визитом в стране ЕС. Почему его пригласили?

Во вторник пресс-служба главы государства сообщила о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Федерального канцлера Австрии Себастиана Курца.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

– Себастиан Курц пригласил Александра Лукашенко посетить Австрию. Приняв приглашение, президент Беларуси в свою очередь пригласил Федерального канцлера приехать в Беларусь в сопровождении деловых кругов, – сообщила пресс-служба главы государства.

Скриншот с видео БЕЛТА

Если официальный визит Лукашенко в Австрию состоится, то он будет носить вполне исторический характер. После разгона Площади в 2010 году Евросоюз наложил на главу Беларуси санкции, его считали изгоем.

Только в начале 2016 года Лукашенко перестал быть «невъездным». Весной того же года он слетал в Ватикан и Рим, но это не было официальным визитом в страну Евросоюза.

После снятия санкций главу МИД  Владимира Макея и премьер-министра Андрея Кобякова неоднократно принимали с почетом в европейских столицах, но когда очередь дойдет до Александра Лукашенко, оставалось загадкой. Видимо, политики в странах ЕС не хотели рисковать своей репутацией.

Почему же главу Беларуси пригласили в Австрию? Ранее эксперты называли эту страну в числе тех, где могут не побрезговать первыми принять Лукашенко после снятия санкций.

Дело в том, что интересы автрийского бизнеса представлены в Беларуси довольно широко. Самые яркие примеры – «Приорбанк», входящий в состав австрийской группы Raiffeisen International, и компания Velcom, являющаяся дочерней структурой австрийского холдинга TelekomAustriaAG.

Кроме того, Себастиан Курц уже довольно хорошо знаком с главой Беларуси. В Минске он встречался с Лукашенко в 2015 и 2017 годах году в качестве федерального министра иностранных дел.

Фото interfax.ru

В конце прошлого года 31-летний Себастиан Курц был избран канцлером и, видимо, решил дать главе Беларуси шанс. В Вене Александр Лукашенко наверняка попытается привлечь внимание к своей миротворческой миссии, но вряд ли можно будет говорить о его внешнеполитическом прорыве.

Вот это да! Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Самая масштабная оргия в мире пройдет в «Городе грехов»
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»
Как милиционер «уволил» профессора за бутылку коньяка, которую та не брала


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY