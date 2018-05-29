Цитата дня. Вице-премьер – о подорожании бензина и копейках

Вице-премьер Владимир Семашко заявил, что повышение цен на топливо неизбежно.

– По копейкам мы уже повышение закончили. Для справки скажу, что за последние полтора месяца нефть подорожала на 30%: было 60 долларов за баррель, а сейчас уже 80. Что нам делать? У обоих НПЗ инвестиционная программа — на 1,7 млрд долларов на Мозырском НПЗ и 1,6 млрд долларов — на «Нафтане». Их же надо «отбивать», обслуживать кредиты, и это надо делать за счет прибыли заводов, – цитирует вице-премьера БелаПАН.

– Поэтому повышение (цен на топливо) неизбежно. Другое дело — его тактика. Есть разные мнения на этот счет. Пока окончательного решения нет.

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