«Cтавили детей на колени»: подробности массовой драки в Лунинецком районе

Городская и деревенская компании подрались из-за девушки - 12 человек задержано, один в больнице, еще одного мужчину нашли мертвым

В минувшие выходные в деревне Дребск Лунинецкого района произошла крупная драка: городские против местных. На следующий день в 200 метрах от реки Цна нашли труп мужчины из России без видимых признаков насильственной смерти. У обеих сторон конфликта разные версии того, что же произошло.

«Приезжайте, заберите нас, нас убивают»

Любовь Викторовна, мама одного из городских парней, рассказывает, что ее сын вместе с другими ребятами из Лунинца 26 мая приехал в деревню отдохнуть, пожарить шашлыки - парни давно не виделись, некоторые недавно вернулись из армии. Все, что происходило в тот вечер, женщина знает со слов сына.

- Всего в компании было шесть парней и одна девушка. Встречу решили отметить на даче - это дом моего брата, ключи от него были у моего сына. Там все заросло бурьяном - они выкосили себе полянку, разожгли костер для мангала. Парни решили сходить на речку, искупаться и увидели, что в беседке у реки сидит большая компания и что-то отмечает.

По словам Любови Викторовны, конфликт между компаниями произошел из-за девушки.

- По дороге на дачу наши парни встретили знакомых девушек, пригласили их к себе - разбавить мужскую компанию. Девушки пришли, и одна из них как-то нецензурно выразилась. Ее поставили на место, сказали, что нехорошо девушке так говорить, а она обиделась и начала кому-то звонить. Уже смеркалось, когда во двор подъехали на машине несколько деревенских парней. Стали избивать наших ребят, одному выбили зуб, требовали обидчика девушки. Разгромили стол, шашлыки смешали с песком. Наши парни расстроились, засобирались уезжать, но решили все-таки остаться и дожарить шашлыки.

Через некоторое время, по словам собеседницы, деревенские парни приехали снова - только если в первый раз их было трое, то во второй раз уже 5 - 6.

- Разгромили дом, ставили детей на колени, заставляли убраться из деревни в течение 20 минут. Кто-то из парней сумел позвонить друзьям, сказал: «Приезжайте, заберите нас, нас убивают». Да, это была их ошибка, надо было сразу милицию вызывать. В интернете пишут, что на помощь парням приехало шесть машин, были биты и арматура. Но, во-первых, машин было всего две - бус и легковушка, во-вторых, ни бит, ни арматуры там не было. По крайней мере, я их не видела, когда к полудню мы приехали в деревню вместе с милицией. В машине лежали только какие-то инструменты. Сын рассказывал, что ребята запрыгивали на ходу в этот бус - деревенские были с ножами! Наши парни от испуга прятались в кусты, один не стал дожидаться машин, а пошел пешком по шпалам до Лунинца - это 25 километров!

Между городскими и деревенскими в тот вечер произошла еще одна потасовка - на берегу Цны, но Любовь Викторовна говорит, что ее сын в этом не участвовал, что там произошло, она не знает.

Один парень из деревенской компании попал в больницу со сломанным ребром. Любовь Викторовна говорит, что он был одним из инициаторов драки - пошел разбираться с теми, кто обидел его сестру.

А мужчина, тело которого нашли на берегу реки, не имеет никакого отношения к драке, считает женщина.

- Этот мужчина был в компании деревенских парней, но на дачу он не приезжал.

Любовь Викторовна знает со слов сына, что у городских ребят степень опьянения была незначительная, а у деревенских - в разы выше.

- Вся деревня настроена против наших детей. Конечно, я считаю, что они совершили две ошибки: нарушили границы государства Дребск - не стоило им туда приезжать, это не их территория. И вторая - обратили внимание на девушек из этого государства. Сейчас все наши ребята задержаны: и те, кто отдыхал на даче, и те, кто приехал им на помощь.

«Парни были избитые, девушки плакали»

Андрей (имя изменено по просьбе героя) из Дребска в тот вечер был в компании, которая отдыхала в беседке на пляже. По его словам, одному из парней позвонила сестра и сказала, что к ней с подругами приставали, тянули в дом, обзывали. Это делали пьяные парни из дома, мимо которого они проходили.

- Три человека из нашей компании сели в машину, заехали в тот дом и провели беседу. Я не знаю, что там происходило, но вопросы они решили, а потом вернулись и продолжили отдыхать. Потом компания начала расходиться - осталось человек 10 вместе с девушками.

Поздним вечером, рассказывает Андрей, городские парни вызвали своих друзей - парни из деревни видели пять незнакомых машин, которые пересекали переезд.

- Как потом рассказали парни, городские приехали в деревню, оставили машины и под покровом ночи пришли к беседке. В беседке горели фонарики, рядом костер, а из темноты выбегает толпа - мне кажется, любому было бы страшно, - говорит молодой человек. - В момент драки меня не было, но когда я приехал, увидел очень печальную картину. Парни избитые, девушки в слезах. На месте драки я нашел и арматуру, парни показывали молоток. Мы опять поехали в тот дом, правда, уже толпой, но избитые узнали только одного человека из тех, которые были в доме, да и он сбежал от нас. Мы вызвали милицию и «скорую».

Мужчина из России, по словам Андрея, присоединился к компании, когда все уже расходились, за 30 - 50 минут до драки.

- Я даже имени его не знал, он пришел с братом одного из парней, отдыхавших в беседке. Заметили, что его нет, уже после драки.

Официально

Задержано 12 человек, один из участников драки - в больнице

- На следующий день после произошедшего сотрудником милиции недалеко от берега реки был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что погибшим является 32-летний житель Мурманска. Он приехал в Дребск в гости к другу, - прокомментировал "Комсомолке" официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - По факту смерти мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что россиянин вечером в субботу вместе с компанией отдыхал на берегу Цны и, по предварительной информации, участвовал в драке.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшей драки по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений". Задержано 12 человек, еще один участник драки находится в больнице.