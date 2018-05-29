Почему в Беларуси не хватает квалифицированных работников

До 2021 года в стране планируется модернизировать систему профессионального образования и обучения.

Одной из проблем, препятствующей эффективной занятости на рынке труда Беларуси, является дисбаланс спроса и предложения на квалифицированные трудовые ресурсы, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович на международной конференции «New Skills for New Jobs – Новыя навыкі для новых спраў: падрыхтоўка кадраў ва ўмовах змянення тэхналагічных укладаў».

Для увеличения количества граждан, вовлеченных в экономику страны, а также сокращения дисбаланса спроса и предложения на рабочую силу нужны новые подходы к развитию и совершенствованию сложившейся национальной системы квалификаций (НСК).

— Все большее значение приобретает необходимость получения знаний, умений и навыков на протяжении всего периода трудовой активности, — сказал Андрей Лобович. — Действенность механизмов национальной системы квалификации в последние годы снижается, наблюдается увеличение дефицита квалифицированных кадров. Также быстро устаревает квалификация, приобретенная работниками ранее, что свидетельствует о недостаточной эффективности системы. Сейчас идет активная работа над ее совершенствованием.

5,4 млн от Европейского союза

На конференции презентовали проект «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси», реализовать который будет консалтинговая группа GFA (Германия) в сотрудничестве с международной компаний ECORYS (Польша, Нидерланды). В рамках проекта ЕС выделит Беларуси 5,4 млн евро для развития системы профессионального образования и обучения, в частности, с целью его привлекательности и улучшения перспектив трудоустройства молодежи и взрослого населения.

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