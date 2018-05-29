У многоэтажки в центре Минска нашли тело 17-летней девушки

Погибшую обнаружили утром во вторник.

– Центральным (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту смерти 17-летней девушки. Ее тело с признаками падения с высоты было обнаружено у дома на улице Немига. Выясняются обстоятельства произошедшего, – сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Тело девушки, упавшей с высоты, было обнаружено утром во вторник во дворе дома № 8, сообщает Еврорадио.

В народе здание называют «Домом самоубийц». Это минский аналог моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и нью-йоркского небоскреба «Эмпайр-стейт-билдинг». Его начали строить в 1975 году, а последний блок сдали в 1989. Официально он располагается по адресам: улица Немига 6, 8, 10, 12 и 14.

За последние несколько лет это как минимум четвертый случай самоубийства во дворе этого дома. В 2011 году мужчина разбился насмерть. А в 2014 году здесь нашли тело 15-летней девочки.