«Куда ни зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться». Видеоопрос

Intex-press спросила у жителей города Барановичи, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».

В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев. При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в нашей стране пресекли 940 таких преступлений.

– Куда не зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться, – отметила местная жительница.

«Нормальные» белорусы в руководители не идут?