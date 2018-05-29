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29.05.2018
«Куда ни зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться». Видеоопрос

Intex-press спросила у жителей города Барановичи, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».

В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев. При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в нашей стране пресекли 940 таких преступлений.

– Куда не зайди – везде взятки. Даже на работу не устроиться, – отметила местная жительница.

«Нормальные» белорусы в руководители не идут?

 
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