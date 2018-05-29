В Дрогичинском районе разыскивают 15-летнюю школьницу: недавно она родила ребенка

15-летняя Диана Морозова из дрогичинской деревни Старомлыны в бега пускается не впервые.

Как пишет sb.by, девушка учится в Хомской средней школе Дрогичинского района. Недавно она родила ребенка. Малыша определили в Пинский дом ребенка, так как по закону несовершеннолетней матери не могли его доверить. Документы на опекунство оформила мама Дианы, которая вместе с мужем сейчас воспитывает малютку.

В школе рассказывают, что ученица ушла из дома буквально за несколько дней до последнего звонка. В начале июня она должна сдавать экзамены за курс базовой школы, но теперь неясно, как педагогам поступить в необычной ситуации. В учреждении образования надеются, что беглянку все-таки найдут.

Кстати, за последние два года школьницу многократно объявляли в республиканский розыск.

Ранее в интервью девушка рассказывала, что знает, кто отец ребенка и признавалась, что зарабатывала на проституции.