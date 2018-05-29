«Знаю, что вы готовы предложить новую стройку». О чем Лукашенко со швейцарцами говорил

Глава государства предложил известной компании «Штадлер» активнее вкладывать деньги в Беларусь.

История швейцарской компании в Беларуси пока напоминает историю Золушки, ровно на том моменте, пока карета еще не превратилась в тыкву, сотканный из золота наряд – в лохмотья.

Завод Stadler под Минском был построен в 2013 году, причем, при создании нового предприятия тогда использовались «самые передовые технологии». Сейчас на производственной площади в 35 тысяч квадратных метров работает несколько сотен сотрудников.

– Я вспоминаю нашу первую встречу, – отметил в ходе встречи Александр Лукашенко. – Тогда я вам предложил подумать о работе в Беларуси. Вы подумали серьезно и приняли решение. С тех пор мы сотрудничаем с вами и с вашей компанией... Предприятие прекрасно работает, загрузка есть, и планы по загрузке увеличиваются. И знаю, что вы готовы предложить новую стройку, новое предприятие или расширение.

В ответ бизнесмен действительно предложил главе Беларуси впечатляющий план по развитию завода.

– Мы получили несколько очень хороших заказов на двухэтажные поезда, в том числе для «Аэроэкспресса» в Москве. Мы очень горды, что поезда, произведенные именно в Беларуси, сейчас выполняют важную задачу в Москве. Мы также продали поезда в Азербайджан и Грузию. Это все продукция, выпущенная в Фаниполе, – подчеркнул Петер Шпулер.

По его словам, «Штадлер» планирует дополнительно инвестировать в развитие производства в Беларуси около 35 миллионов евро. Кроме того, будет расширено существующее производство вагонных кузовов.

– В общей сложности два этих проекта потребуют около 25 миллионов евро инвестиций, – отметил швейцарский бизнесмен.

Потекут ли швейцарские деньги в белорусскую экономику пока сказать трудно – особенно учитывая тот факт, с какой легкостью и завидной регулярностью иностранные инвесторы в Беларуси теряют свои честно заработанные сбережения.