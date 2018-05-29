Видео дня: битва рыцарей перед первым финальным матчем Кубка Стэнли

28 мая состоялся первый матч финальной серии (до 4 побед) Кубка Стэнли 2017/18.

За главный трофей НХЛ сражаются «Вегас Голден Найтс», дебютант лиги, которому принадлежат права на давно не играющего из-за травм белоруса Михаила Грабовского, и «Вашингтон Кэпиталз», главной звездой которого является россиянин Александр Овечкин.

Стартовой игре предшествовало эффектное шоу.

Матч тоже получился захватывающим.

В понедельник «золотые рыцари» победили. Второй матч состоится в среду, 30 мая.