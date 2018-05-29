.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Дрогичинском районе разыскивают 15-летнюю школьницу: недавно она родила ребенка
Видео дня: битва рыцарей перед первым финальным матчем Кубка Стэнли
Макей и Лавров договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и Европейских игр
Обнаженная активистка FEMEN в Мадриде держала плакат «Жыве Беларусь без Лукашенко». Видеофакт
Как обычный парк сделать меккой для пенсионеров
Вот это да! Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию
Выбросила мертвым. Подробности дела найденного около теплотрассы в Белыничах младенца
«Белорусские титаны уходят в Вечность». Умер ученый и литератор Арсен Лис
В Беларуси приведены в исполнение два смертных приговора
В Беларуси в апреле уволили на 14 тысяч человек больше, чем трудоустроили
Роман Абрамович иммигрировал в Израиль и стал самым богатым израильтянином
Представитель Минздрава: «За четыре месяца в Беларуси умерли 162 ребенка»
Цифра дня. В Минске в апреле произошло рекордное падение средней зарплаты
Год назад депутат-чемпион считал, что спортсменов не надо штрафовать за допинг. После указа президента он передумал
Саратовских диабетиков признали виновными в «подрыве авторитета государства»
Парижский спайдермен, спасший мальчика, получил французское гражданство
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»
Модель, которая достала Трампа
Заико: «Этот кошмар продолжается»
В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
А вот и «пятая колонна»
И смешно, и грустно. Лукашенко пообещал поддержку Грузии
10 самых праблемных будоўляў Менску
Замечание Лукашенко оказалось не по адресу
Растаев: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»
Шендерович: «Новое назначение Рогозина — в каком-то смысле троллинг»
Неверагодная гісторыя рабочага, які працуе клоўнам у больніцы
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
«Там нет этого совка». Молодая пара из Минска хочет уехать на ферму в Литву
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Орша: место, где остановилось время
Самый стильный мэр в мире
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Спорт
29.05.2018
Видео дня: битва рыцарей перед первым финальным матчем Кубка Стэнли

28 мая состоялся первый матч финальной серии (до 4 побед) Кубка Стэнли 2017/18.

За главный трофей НХЛ сражаются «Вегас Голден Найтс», дебютант лиги, которому принадлежат права на давно не играющего из-за травм белоруса Михаила Грабовского, и «Вашингтон Кэпиталз», главной звездой которого является россиянин Александр Овечкин.

Стартовой игре предшествовало эффектное шоу.

Матч тоже получился захватывающим.

В понедельник «золотые рыцари» победили. Второй матч состоится в среду, 30 мая.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински. Фотофакт
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«В изоляторе за марихуану сидят скульпторы, музыканты, бизнесмены»
Фотожабы: «Если бы Геббельс работал на российском ТВ»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY