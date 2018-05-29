Макей и Лавров договорились о безвизе для иностранцев на время ЧМ по футболу и Европейских игр

Беларусь и Россия подписали сегодня межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом на время проведения в России чемпионата мира по футболу для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля. Российская сторона в свою очередь предоставит в 2019 году право безвизового проезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут направляться в Минск на II Европейские игры.

Вместе с тем вопрос «единых виз» между странами пока не решен. Владимир Макей пояснил, что работа ведется.

— Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют, — сказал глава белорусского МИД.