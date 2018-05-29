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Экономика
29.05.2018
Евгений Федоров
«Один большой колхоз: какую цифру захотят в тарифы поставить, такая и будет»

Белорусских чиновников будут штрафовать за поддержку монополий. Предприниматель Виктор Маргелов – о том, чем это аукнется простым белорусам.

Как заявил во вторник министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, в Беларуси рассматривается возможность «введения административной ответственности госслужащих за антиконкурентные действия».

Это значит, что белорусские чиновники вскоре могут оказаться на скамье подсудимых за решения, нарушающие правила свободной и честной конкуренции.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктор Маргелов объяснил, какие подводные камни скрывает законопроект.

– То, что отдельные санкции в отношении нарушителей антимонопольного законодательства будут усилены, это хороший знак, – замечает он. – Вопрос в том, что это принесет и за что конкретно эти санкции будут вводиться. И здесь в нашей стране, к сожалению, все печально.

По словам собеседника, в Беларуси, в отличие от других стран «не сформулировано, как в общественном сознании, так и в законодательстве, одно главное понятие – что такое конкурентная деловая среда, как ее измерить и как изменить в лучшую сторону?»

– У нас сейчас есть наказание только за самые очевидные нарушения антимонопольного законодательства. До сих пор не хватает инструментов, которые бы позволили наказать монополистов. Простейшая вещь: запросить у какой-то организации информацию, чтобы проверить, откуда взялись такие цены, можно только в рамках антимонопольного расследования. То есть, в момент, когда дело уже заведено. А без серьезных оснований дело завести нельзя и, соответственно, нельзя запросить нужную информацию. Вот так мы и живем, – объясняет Маргелов.

По мнению предпринимателя, в стране существует несколько сфер, где монополисты катаются как сыр в масле.

– Если мы возьмем, например, энергетику, там существует естественная монополия, которая сегодня не очень хочет показывать, что у них внутри происходит. То же самое происходит на железной дороге. У них там один большой колхоз: какую цифру они захотят в тарифы поставить, такая и будет. А обоснованно это или необоснованно сегодня никто не может сказать.

Еще есть любимый предпринимателями Банковский процессинговый центр, который имеет около 65% рынка и заоблачные расценки на услуги эквайринга по пластиковым карточкам. Прекрасно живет, никто его не трогает, только страну почему-то постоянно потрясают коррупционные скандалы, сколько кому они дали взяток. Уже третье уголовное дело на них висит. А они в пять раз ниже себестоимости предоставляют услуги отдельным крупным субъектам хозяйствования... И в целом ведут убыточную деятельность.

Виктор Маргелов убежден: если в Беларуси удастся создать реальную конкурентную среду во всех сферах экономики, то средние цены на рынке могут снизиться на 20-30%, как минимум.

– Но это если будет реальная конкурентная среда. Ведь конкурентная среда – это не когда взяли и построили больше «Еврооптов». А когда у покупателя реально есть выбор. И конкурирующие стороны находятся примерно в одинаковых позициях. Конечно, всегда будут лучшие или худшие. Но примерно они должны находиться в базовых условиях.

Самым лучшим на рынке должен быть тот, кто дешевле и качественнее может сделать конкретную услугу, – считает собеседник «Салiдарнасцi».

 
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