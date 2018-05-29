Самая масштабная оргия в мире пройдет в «Городе грехов»

В Лас-Вегасе около 1000 человек самоотверженно займутся сексом одновременно. Боимся, что выглядеть это будет менее эстетично, чем на картине Томы Кутюра.

Грандиозная оргия в музее эротического наследия станет кульминацией пятидневного фестиваля «Город грехов 8», состоящего из секс-вечеринок, семинаров и других событий, связанных с интимной жизнью. «У вас есть шанс стать частью истории!», – заявляют организаторы на официальной странице фестиваля.

«Мы рады, что сотрудничаем с музеем эротического наследия, – поделился основатель сообщества Menage Life, проводящего подобные фестивали по всему миру. – Мы заинтересованы в том, чтобы раскрепостить людей и доказать, что сексуальности не нужно бояться или стыдиться».

Желающим принять участие нужно будет заполнить анкету и зарегистрироваться. Мероприятие почти анонимное – в интересах конфиденциальности нужно будет только указать ваши с партнером имена (видимо, можно и выдуманные). Партнер, кстати, должен быть у всех – у этой графы в анкете стоит предупреждение «без исключений».

Организаторы отказываются от использования слова «оргия» и называют предстоящее мероприятие очень эротическим маскарадом, на котором гости могут носить маски, костюмы и все, что им вздумается, чтобы сохранить собственную анонимность. Участники также получат бесплатные презервативы, полотенца для рук, дезинфицирующие средства и полное сексуальное раскрепощение. Организаторы обещают, что на площадке будет все, что нужно, включая удобную мебель и чистое белье.

Несмотря на свою масштабность, оргия не войдет в Книгу рекордов Гиннесса (а жаль) – те честно признались, что не хотели бы портить себе репутацию. Если вы всегда мечтали войти в историю (даже таким странным способом) и посмотреть на 1000 человек, одновременно занимающихся сексом, то 2 июня вам нужно оказаться в Лас-Вегасе.