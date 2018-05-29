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Общество
29.05.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Как обычный парк сделать меккой для пенсионеров

В столичном Антоновском парке создали альтернативу скучному досугу — в новой терапевтической зоне пожилые люди могут не только отдохнуть на скамейке в тени деревьев, но и поиграть в уличные шахматы, создать свою клумбу, заняться скандинавской ходьбой или дыхательной гимнастикой.

В сентябре прошлого года специалист по коммуникации Швейцарского Красного Креста в Беларуси Павлина Иванько узнала о существовании терапевтических парков в Сингапуре, где определенные зоны предназначены для пожилых людей и учитывают потребности особых групп, например, тех, кто перенес инсульт или сталкивается с проявлениями деменции.

— Идея меня заинтересовала, так как мы работаем с темой здорового старения и активного долголетия. И я решила продвигать подобный проект в Беларуси, — рассказывает Павлина Иванько Завтра твоей страны.

На конкурсе социальных проектов Social Weekend идея Павлины получила приз зрительских симпатий.

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