Выбросила мертвым. Подробности дела найденного около теплотрассы в Белыничах младенца

Следственный комитет озвучил результаты экспертизы.

Напомним, тело новорожденного мальчика нашли 4 апреля на улице Телешева в Белыничах возле трансформаторной будки. Оно пролежало там более суток.

Подробности рассказали в областном управлении Следственного комитета. Экспертиза установила, что малыша выбросили около теплотрассы уже мертвым — смерть наступила от родовой травмы, полученной при чрезмерном сдавливании головы в родовых путях матери во время родов.

Фото: sk.gov.by

Следователи выяснили, что роды проходили вне медицинского учреждения. Вскоре в подъезде одного из домов в Белыничах был обнаружен послед (плацента).

Фото: sk.gov.by

Вскоре задержали 33-летнюю жительницу Березино, которая оказалась биологической матерью найденного ребенка. Женщина временно жила в Белыничах, злоупотребляла спиртным, и уже имела 7-летнюю дочь. По словам задержанной, она родила в подъезде дома. Осмотрев ребенка, предположила, что он мертв, и выбросила тело мальчика.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.