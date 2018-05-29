.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Обнаженная активистка FEMEN в Мадриде держала плакат «Жыве Беларусь без Лукашенко». Видеофакт
Как обычный парк сделать меккой для пенсионеров
Вот это да! Лавров в Минске объяснил причину нападок Запада на Россию
Выбросила мертвым. Подробности дела найденного около теплотрассы в Белыничах младенца
«Белорусские титаны уходят в Вечность». Умер ученый и литератор Арсен Лис
В Беларуси приведены в исполнение два смертных приговора
В Беларуси в апреле уволили на 14 тысяч человек больше, чем трудоустроили
Роман Абрамович иммигрировал в Израиль и стал самым богатым израильтянином
Представитель Минздрава: «За четыре месяца в Беларуси умерли 162 ребенка»
Цифра дня. В Минске в апреле произошло рекордное падение средней зарплаты
Год назад депутат-чемпион считал, что спортсменов не надо штрафовать за допинг. После указа президента он передумал
Саратовских диабетиков признали виновными в «подрыве авторитета государства»
Парижский спайдермен, спасший мальчика, получил французское гражданство
Цифра дня. Сколько получают в самом бедном и самом богатом районах Беларуси
Аляксандр Лукашук атрымаў прэмію імя Алеся Адамовіча
Apple снова раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта
Лукашенко «спас» пилотов «Белавиа» от срочной службы
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»
Модель, которая достала Трампа
Заико: «Этот кошмар продолжается»
В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
10 самых праблемных будоўляў Менску
Замечание Лукашенко оказалось не по адресу
Растаев: «До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался»
Шендерович: «Новое назначение Рогозина — в каком-то смысле троллинг»
Неверагодная гісторыя рабочага, які працуе клоўнам у больніцы
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
«Там нет этого совка». Молодая пара из Минска хочет уехать на ферму в Литву
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
Любимый физик Путина: «Если у меня в руке рубильник»
Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер
«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Рыцарские бои, букеты из одуванчиков и танцы на полянцы: «Гальшанскі замак-2018»
Обложка дня. Планета или пластик?
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Орша: место, где остановилось время
Самый стильный мэр в мире
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
29.05.2018
Салiдарнасць
Выбросила мертвым. Подробности дела найденного около теплотрассы в Белыничах младенца

Следственный комитет озвучил результаты экспертизы.

Напомним, тело новорожденного мальчика нашли 4 апреля на улице Телешева в Белыничах возле трансформаторной будки. Оно пролежало там более суток.

Подробности рассказали в областном управлении Следственного комитета. Экспертиза установила, что малыша выбросили около теплотрассы уже мертвым — смерть наступила от родовой травмы, полученной при чрезмерном сдавливании головы в родовых путях матери во время родов.

Фото: sk.gov.by

Следователи выяснили, что роды проходили вне медицинского учреждения. Вскоре в подъезде одного из домов в Белыничах был обнаружен послед (плацента).

Фото: sk.gov.by

Вскоре задержали 33-летнюю жительницу Березино, которая оказалась биологической матерью найденного ребенка. Женщина временно жила в Белыничах, злоупотребляла спиртным, и уже имела 7-летнюю дочь. По словам задержанной, она родила в подъезде дома. Осмотрев ребенка, предположила, что он мертв, и выбросила тело мальчика.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:4)
Главное
Бензиновые страсти: кажется, нам что-то недоговаривают
Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински. Фотофакт
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
«В изоляторе за марихуану сидят скульпторы, музыканты, бизнесмены»
Фотожабы: «Если бы Геббельс работал на российском ТВ»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY