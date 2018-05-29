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Общество
29.05.2018
Салiдарнасць
«Белорусские титаны уходят в Вечность». Умер ученый и литератор Арсен Лис

На 85-м году жизни скончался белорусский фольклорист, литературовед, литератор Арсен Лис.

Арсен Лис

«Памёр выдатны гісторык, сімвал гуманнасці і дабрыні, цудоўны чалавек Арсень Ліс. З пачуццём глыбокага жалю пішу гэту навіну. Мае спачуванні родным. Алёна, абдымаю цябе ў гэты момант смутку», — написала на своей странице в Фейсбук Нина Стужинская.

«Огромное горе постигло белорусскую гуманитарную науку, — пишет Александр Федута. — Выдающийся фольклорист и этнограф, историк белорусского национального движения ХХ века, хранитель памяти. Он рассказывал мне, что у него на даче лежало четыреста писем Зоськи Верас, адресованных ему. Я просил его:

— Сделайте подборку, откомментируйте. Наймем кого-нибудь из молодых, чтобы он Вам помог с набором текста, с расчитыванием рукописи. За честь почтут. И название будет: «З лесу — да Ліса».

Арсен Сергеевич тогда отказался:

— Нескромно. Да и некогда. Есть другие планы.

А сейчас, после его смерти, комментировать эти письма — если они сохранились — придется годами.

Белорусские титаны уходят в Вечность...»

Арсен Лис работал учителем, редактором Государственного издательства Беларуси. С 1959 года — аспирант в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной академии наук Беларуси, с 1961 научный сотрудник этого же института. Исследовал традиционную культуру белорусов, литературу, историю и периодическую печать Западной Беларуси, жизнь деятелей белорусского национально-освободительного движения, историю культуры. Автор исследований о Бронислава Тарашкевича, Иосифа Дроздовича. В 1970-е годы входил в «Акадэмічны асяродак» ученых — белорусских патриотов.

 
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