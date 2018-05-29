В Беларуси приведены в исполнение два смертных приговора

Во время рассмотрения в Верховном суде апелляции Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые получили смертный приговор за убийство трех человек, стало известно об исполнении приговора в отношении двух других смертников.

Во время процесса Вячеслав Сухарко рассказал, что провел в камере смертников четыре месяца.

«Я сидел в камере смертников, у которых приговор уже вступил в силу. С 15 на 16 мая забрали из камеры Михаленю и Летова», — рассказал Вячеслав Сухарко.

По традиции, власти Беларуси не сообщают об исполнении смертных приговоров. Об этом удается узнать либо из показаний других смертников, либо от правозащитников, которые контактируют с родными приговоренных.

33-летний Алексей Михаленя был приговорен к смертной казни за убийство двух соседей-пенсионеров. Убийство произошло в марте 2016-го в Наровле: во дворе частного дома нашли 59-летнего пенсионера, а в подвале — его 61-летнюю сестру. Обвиняемый ранее судим за кражу и убийство в подростковом возрасте.

О приговоре 31-летнему Виктору Летову, о котором стало известно от правозащитников, рассказал первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович. По его словам, он был вынесен осенью 2017 года, преступление произошло в ИК-13 Глубокое.

«Никто этого смертника не прятал. Дело рассматривалось в открытом режиме, информация об этом публиковалась в открытом доступе. Увы, человек совершил уже третье убийство в своей жизни, отбывая наказание за убийство», — рассказал Калинкович.

По последним данным, смертной казни в Беларуси ожидают четыре человека, включая Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые сегодня обжалуют приговор.

Напомним, Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь.

Смертную казнь могут назначать за 12 видов преступлений, в том числе — развязывание войны или заговор с целью захвата власти, убийство милиционера или акт терроризма в отношении госдеятеля, измену государству (сопряженную с убийством) или геноцид. Такое наказание не может быть назначено женщинам. А также тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет или уже старше 65 на момент вынесения приговора.