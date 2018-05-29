В Беларуси в апреле уволили на 14 тысяч человек больше, чем трудоустроили

При этом безработица составила всего 0,5% от общей численности трудоспособного населения.

Как сообщает Белстат, численность зарегистрированных безработных на конец апреля составила 21,8 тысяч человек. При этом, уволено за указанный период было чуть более 64 тысяч человек, а на работу принято лишь 49,8 тысяч.

Таким образом, уволенных белорусов оказалось на 14,3 тысяч больше, чем принятых на работу.

Интересно, что несмотря на это уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на конец апреля составил лишь 0,5% от численности рабочей силы, что является одним из самых низких показателей в Европе.