Романчук: «У нас не только лебедь, рак и щука, а еще хромая лошадь, жадный хомяк и подозревающий всех барсук»

Известный экономист объяснил, почему нужно ликвидировать Минэкономики.

«В Беларуси все больше признаков того, что правительство идет вразнос, — рассуждает руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук на страницах Белгазеты. — У нас не только лебедь, рак и щука. К ним добавляется хромая лошадь, жадный хомяк и подозревающий всех барсук.

Президент публично декларирует «Конец совку!» — и Минэкономики придумывает совковый план индустриализации. Оно бодяжит бырло. Чтобы не быть освистанным и осмеянным, сей документ чиновники держат в строгом секрете. Как будто под сукном у них не плуги, сеялки, кубометры, литры и урожайность с яйценоскостью, а 3D-печать металлом, искусственные эмбрионы, умный город или искусственный интеллект на пару с нейронными сетями.

Сверху звучит громкое «децентрализация» и «регионализация». Президент призывает поднимать малую родину коммерческими производственными проектами. А стратег Совмина в лице Минэкономики в тиши своих столичных кабинетов разрабатывает матрицу спасения для каждого из 118 районов. Честнее было бы на здании Минэкономики повесить табличку «Госплан Беларуси». Если в середине 1990-х гг. молодой Александр Лукашенко связывал надежды на возрождение страны с ним, то ближе к 2020-м гг. на фоне долгов, хронического отставания по производительности труда, уровню зарплаты и динамики роста, оптимальным было бы решение опытного президента с его пресловутой чуйкой ликвидировать Минэкономики по причине стратегической и тактической ненадобности».