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Общество
29.05.2018
Представитель Минздрава: «За четыре месяца в Беларуси умерли 162 ребенка»

Какова детская смертность в Беларуси по сравнению с другими странами и зачем у матерей в роддоме берут расписки.

Об этом рассказала 28 мая на пресс-конференции в Минске главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медпомощи и экспертизы Министерства здравоохранения Валентина Волчок.

— Младенческая смертность в нашей стране одна из самых низких в Европе. Коэффициент младенческой смертности (КМС) составляет 3,2 промилле. В то же время в США КМС составляет около 6−7 промилле, — цитирует слова представителя Минздрава БелаПАН.

По словам Валентины Волчок, в 2017 году на 100 тысяч приходилось до 34,3 случая детской смертности (до 17 лет), в 2016-м — 39,1.

— По итогам четырех месяцев текущего года в Беларуси умерли 162 ребенка, из них 32 — от внешних причин, — отметила Валентина Волчок.

Она также привела примеры гибели детей по недосмотру, напомнив, что в Гродненской области 28 апреля в емкости с водой во дворе утонул ребенок 1,9 года, в Витебской области в пруду рядом с домом захлебнулся ребенок 1,8 года, 13 мая ребенок 1,4 года получил смертельные термические ожоги, в Гродненской области ребенок 1,7 года утонул в реке и ряд других случаев.

— Ни в одной стране мира у родителей нет возможности постоянно находиться вместе со своими детьми до трех лет, как есть у нас, — заявила представитель Минздрава. — Вам дали возможность быть рядом, так обеспечьте их безопасность. Чтобы ребенок в один год и семь месяцев ушел со двора, это абсурдно. А нашли тело сотрудники милиции, проходившие мимо. То есть мать даже не обнаружила, что ребенка нет дома.

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Кроме того, сообщила Волчок, в стране каждый месяц регистрируются смертельные случаи, когда мать во сне случайно придавливает ребенка.

— В роддоме мы уже даже берем расписки в том, что мать ознакомлена с тем, что нельзя брать с собой ребенка в постель. При первом патронаже об этом говорит медсестра, — сообщила она.

 
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