Цифра дня. В Минске в апреле произошло рекордное падение средней зарплаты

За месяц больше всего зарплаты выросли в Мозырском районе, а упали – в столице.

В зарплатном рейтинге, опубликованном TUT.BY, определились районы-лидеры по росту и падению заработных плат.

Например, снижение зарплат в апреле было зафиксировано в Островецком районе, где получки просели почти на 24 рубля. Самое большое падение показал Минск – здесь средняя зарплата сократилась почти на 90 рублей.

В то же время заметно выросли зарплаты в Мозырском, Логойском, а также Шарковщинском районах – на 72, 46 и 39 рублей соответственно.

Интересно, что самым богатым регионом Беларуси вновь стал Солигорский район – средняя зарплата в апреле здесь составила 1357 рублей и в валютном эквиваленте превысила отметку в 670 долларов.