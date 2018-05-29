Год назад депутат-чемпион считал, что спортсменов не надо штрафовать за допинг. После указа президента он передумал

Новый взгляд Александра Богдановича на старую проблему.

Год назад олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович только обживался в Палате представителей. Давая одно из первых интервью в качестве депутата, он выражал полное доверие отечественной милиции, но при этом сомневался в честности борцов с допингом. Мол, в докладе, который готовил юрист Ричард Макларен по следам разоблачений Григория Родченкова, полно неточностей, а Всемирное антидопинговое агентство дискредитировало себя.

От идеи инициировать внутри Беларуси закон, который позволял бы привлекать спортсменов, уличенных в применении запрещенных препаратов, к ответственности, Богданович открестился. Однако движение в этом направлении все же началось, только с подачи другого человека. Указ «О противодействии допингу в спорте» на днях подписал Александр Лукашенко. Теперь нарушителям светит и уголовная ответственность, и перспектива возместить затраченные на их подготовку средства.

Что до риторики депутата, то сейчас она существенно отличается от прошлогодней. Нужен ли такой закон?

Сейчас Богданович все-таки считает, что такой закон нужен.

Год назад депутат полагал, что даже если спортсмены попались на допинге, но в свое время добились каких-то успехов, то все это работало на имидж страны.

Нынешняя позиция Богдановича куда жестче.