Саратовских диабетиков признали виновными в «подрыве авторитета государства»

28 мая в Фрунзенском районном суде Саратова завершилось рассмотрение административного дела в отношении региональной общественной организации инвалидов, страдающих сахарным диабетом.

Поводом для процесса стало заявление студента саратовского медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина, который обратился в прокуратуру с просьбой проверить, не подпадает ли работа диабетического общества под закон об иностранных агентах. Как рассказал будущий медик «Новой газете», он «в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний, уже не припомню, каких» и «посчитал гражданским долгом подать сигнал».

В результате была назначена экспертиза, которую выполнили представители куда более старшего поколения: доцент Елена Колоярцева и профессор Виктор Купин. По их подсчетам, саратовские диабетики получили иностранные гранты на сумму около 10 тысяч евро.

Колоярцева и Купин пришли к заключению, что:

— общество вело политическую деятельность, а именно — обращалось во властные органы с критическими замечаниями о работе чиновников. По мнению политологов, бывший руководитель организации Екатерина Рогаткина публично высказывала сомнения в качестве отечественного инсулина, чем подрывала авторитет государства.

— комментарий президента организации Ларисы Сайгиной, снятый саратовским «Открытым каналом» на городской улице, является одиночным пикетом.

— видеосюжет был специально подготовлен за три месяца до выборов президента, чтобы опорочить кандидата Владимира Путина.

Мало того, Колоярцева и Купин увидели доказательство виновности организации диабетиков в том, что юридическую помощь саратовскому обществу предлагал оппозиционер Михаил Ходорковский.

Казалось бы, при чем тут Беларусь? Но, оказывается, Купин, выступая четыре года назад в роли эксперта в суде над экологической ассоциацией «Партнерство для развития», за пять часов состряпал заключение, в котором говорится: в работе ассоциации прослеживался «политический заказ иностранного государства, направленный на подрыв социальной стабильности, создание политической напряженности в регионе, расширение базы политического влияния на общественное мнение, на реализацию геополитических интересов США».

Неочевидные причины такого интереса Дяди Сэма к Саратовской области Купин объяснил «её особым местом и исключительным геополитическим положением в России в качестве связующего звена формирующегося Евразийского союза Россия — Беларусь — Казахстан».

В результате и экологов, и диабетиков суды признали иностранными агентами.