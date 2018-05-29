Парижский спайдермен, спасший мальчика, получил французское гражданство

Иммигрант из Мали, который спас ребенка в субботу вечером в Париже, получил французское гражданство, работу и благодарность от президента страны.

В понедельник 22-летний Мамуду Гассама посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Тот лично выразил иммигранту благодарность и пообещал, что ему будет предоставлено французское гражданство, сообщает ВВС.

Кроме того, Макрон вручил Гассаме медаль за храбрость и предложил работу в пожарной службе.

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как в субботу без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.

Во время встречи с президентом Мамуду Гассама рассказал, что просто проходил мимо и увидел толпу, собравшуюся напротив дома:

- У меня просто не было времени думать, я перебежал через дорогу, чтобы прийти на помощь. Я просто взобрался вверх и поблагодарил Бога, Господь мне помог. Чем выше я поднимался, тем больше появлялось смелости, чтобы двигаться дальше, вот и все.