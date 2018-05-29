Подготовит ли Лавров почву для визита Путина к Лукашенко?

Какие противоречия раздирают союзников, и потребует ли Кремль от Минска большей лояльности?

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Минск. Как сообщает департамент информации и печати МИД РФ, глава российского внешнеполитического ведомства проведет встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, а также с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

— Чего ждать белорусскому руководству от российского гостя?

— Возможно, визит Лаврова связан с попыткой Беларуси вести независимую игру в качестве нейтральной площадки для переговоров, – предполагает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. — Так что может быть поставлен вопрос: вы с нами или играете в нейтралитет?

Впрочем, по словам политолога, в белорусско-российских отношениях постоянно существует большое количество сложных вопросов, связанных как с торгово-экономическими отношениями, так и с присоединением и неприсоединением официального Минска к определенным действиям Москвы на международной арене.

— Президентские выборы в России прошли, решен вопрос их легитимации, и российская сторона, возможно, активней будет призывать союзников к большей лояльности, — считает собеседник.

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