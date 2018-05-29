Фотожабы: «Если бы Геббельс работал на российском ТВ»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины

Цифра дня. Сколько получают в самом бедном и самом богатом районах Беларуси

Романчук: «Самая опасная профессия в Беларуси – номенклатурный начальник»

Взорвали аварийный мост в Житковичском районе. Фотофакт

Глава Следственного комитета РФ перепутал мессенджер Telegram с фотосервисом Instagram, посетовав на трудности блокировки последнего

А Роскомнадзор обещал внедрить новые технические решения блокировки Telegram

«У меня такое ощущение, что правительство сейчас это такой тигр, готовящийся к прыжку», – заявил новый глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

Сортир-ТВ. Российское телевидение пробивает дно и устремляется все ниже и ниже

Эхо поездки по крымскому мосту

Госдума отказалась запрещать чиновникам ездить на отдых в «недружественные страны»

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«Обожаю смотреть телевизор! Там у всех нас высокие пенсии и низкие цены»