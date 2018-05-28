Лукашенко угостил замглавы Китая уткой не по-пекински. Фотофакт

И этот человек учил белорусов не есть на ночь мясо!

Пресс-служба Лукашенко огласила меню главы государства во время рабочего ужина 28 мая. Итак, чем потчевал президент зампредседателя КНР Ван Цишаня в своей загородной резиденции?

Гостю предложили драники, белорусские пельмени и утку. А на десерт Александр Лукашенко угостил Ван Цишаня своим фирменным блюдом — творожными батончиками с мороженым и клубникой.

Сообщается, что выбор блюд был сделан по китайской традиции, но с белорусским колоритом. Например, вместо известных в Китае пельменей из рисовой муки приготовили белорусские из пшеничной, а вместо утки по-пекински подавали утку с потрошками.

Подавались ли к ужину алкогольные напитки, пресс-служба Лукашенко умолчала. Зато проговорилась о том, что у главы Беларуси есть чайный домик, в котором Лукашенко и Ван Цишань за китайским чаем с белорусским вареньем обсудили ситуацию в мире и международные отношения.

Как тут не вспомнить диету, которую белорусский президент предлагал народу, рекомендуя обойтись на ужин творожком или картошкой с селедкой?

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