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Общество
28.05.2018
42.TUT.BY
Apple снова раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта

Белорусские правоохранительные органы обратились в Apple с двумя официальными запросами и получили необходимую информацию.

Это следует из «отчета о прозрачности» компании за вторую половину 2017 года.

В документе указано, что белорусская сторона направила два документа: об одном устройстве и об одной учетной записи. Apple полностью удовлетворила запросы, раскрыв данные, не связанные с контентом.

Apple уже не впервые раскрывает информацию по обращению белорусских правоохранительных органов. В первой половине 2016 года силовики обращались в американскую компанию и получили необходимую информацию. А в 2013 году на похожую просьбу из Беларуси Apple ответила отказом.

Согласно свежему отчету, во второй половине 2017 года чаще всего информацию у Apple требовали из США — 1790 запросов от силовых органов и еще более 16 тысяч от ведомств, связанных с национальной безопасностью. Российские власти за полгода направили в Apple 8 запросов об учетных записях (удовлетворили один), польские — 5 (положительно ответили на 3).

«В ответ на запрос об учетной записи обычно предоставляется информация об учетной записи владельца iTunes или iCloud, например имя и адрес, — объясняет компания. — В некоторых случаях нас просят предоставить содержимое iCloud, в котором могут быть сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, документы, контакты, календари и закладки. Мы рассматриваем эти запросы очень тщательно и предоставляем контент только при наличии официального ордера на обыск».

По сообщению компании, запросы от правоохранительных органов могут касаться поиска утерянных устройств, кредитных карт, которые использовали для покупок против воли владельца, а также случаев, когда предполагается, что учетная запись использовалась для противоправной деятельности. Кроме того, запросы могут касаться чрезвычайных ситуаций, когда есть угроза опасности для большого количества людей.

«Когда мы получаем запрос от правоохранительных органов с просьбой предоставить личные данные клиента, мы уведомляем клиента о запросе, если нам прямо не запрещено это делать», — пишут представители Apple.

 
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