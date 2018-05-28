Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины

Блогер Антон Мотолько опубликовал в Фейсбуке ответ на обращение о присвоении Витебской областной библиотеке имени белорусского первопечатника.

За переименование библиотеки на сайте petitions.by подписались 527 человек.

В письме за подписью начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Г.М. Егорова говорится о том, что переименование библиотеки, которая сегодня носит имя Ленина, требует изучения общественного мнения: «так как подобные действия могут вызвать негативную реакцию у части населения».

Как считают витебские чиновники, «присвоение имени восточнославянского первопечатника Франциска Скорины уместно было бы приурочить к какой-либо знаковой дате или юбилею».

В ответе идеологи с сожалением отметили, что в текущем году юбилейных дат, связанных со Скориной, нет. Поэтому они считают нецелесообразным переименовывать библиотеку.

«А можно рассмотреть целесообразность существования идеологов в Беларуси? — отозвался блогер Антон Мотолько. — Вопрос: в 2017 году было 500-летие белорусского книгопечатания. Что было реализовано в 2017 году в связи с такой «датой либо юбилеем»? Также прошу изучить общественное мнение по данному вопросу и ознакомить с результатами».

Мотолько предложил задать интересующие белорусов вопросы идеологам Витебского облисполкома, написав электронное обращение.

В соцсетях люди не скрывают возмущения решением витебских идеологов:

«Зато стадион в честь шейха называем на раз ...»

«Феерично!!! Подождите еще 499 лет и приходите».

«Да даже внутри госслужбы идеологи считаются самым бессмысленным и бестолковым подразделением — от них больше вреда имиджу госслужбы и государству, чем пользы», — высказался в Фейсбуке руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.