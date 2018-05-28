Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Цифра дня. Сколько получают в самом бедном и самом богатом районах Беларуси
Аляксандр Лукашук атрымаў прэмію імя Алеся Адамовіча
Apple снова раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта
Лукашенко «спас» пилотов «Белавиа» от срочной службы
Экономист: «Китай для Беларуси — это большой шопинг»
Как высмеяли главу СК России: «Действительно, какая разница, Instagram или Telegram, или сто грамм»
Опрос: жители Балтии думают, что выиграли от вступления в ЕС
Конец мая отметится жарой, в среду – до +30°С
В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал
В Бобруйске задержали мать погибших при пожаре шестилеток
Ганапольский: «Российской власти наплевать. Дружно и коллективно. Хорошая власть»
Обложка дня. Планета или пластик?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»
Латынина: «Управлять «Буком» могли только российские солдаты. Но в окружении обезьян с гранатометом»
А вот и «пятая колонна»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Финал Лиги чемпионов в 8 фото

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «Новое назначение Рогозина — в каком-то смысле троллинг»
Неверагодная гісторыя рабочага, які працуе клоўнам у больніцы
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
«Там нет этого совка». Молодая пара из Минска хочет уехать на ферму в Литву
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
Любимый физик Путина: «Если у меня в руке рубильник»
Дмитрий Быков: «Фильм «Дело Собчака» оставил меня в недоумении»
Как белорусские подростки становятся «наркодилерами»
Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер
«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»
«На него это не похоже». Лукашенко сумел удивить болельщиков
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Брук Шилдс присоединилась к моделям plus-size для рекламы купальников
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Орша: место, где остановилось время
Самый стильный мэр в мире
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
28.05.2018
Алена Антонова
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины

Блогер Антон Мотолько опубликовал в Фейсбуке ответ на обращение о присвоении Витебской областной библиотеке имени белорусского первопечатника.

За переименование библиотеки на сайте petitions.by подписались 527 человек.

В письме за подписью начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома Г.М. Егорова говорится о том, что переименование библиотеки, которая сегодня носит имя Ленина, требует изучения общественного мнения: «так как подобные действия могут вызвать негативную реакцию у части населения».

Как считают витебские чиновники, «присвоение имени восточнославянского первопечатника Франциска Скорины уместно было бы приурочить к какой-либо знаковой дате или юбилею».

В ответе идеологи с сожалением отметили, что в текущем году юбилейных дат, связанных со Скориной, нет. Поэтому они считают нецелесообразным переименовывать библиотеку.

«А можно рассмотреть целесообразность существования идеологов в Беларуси? — отозвался блогер Антон Мотолько. — Вопрос: в 2017 году было 500-летие белорусского книгопечатания. Что было реализовано в 2017 году в связи с такой «датой либо юбилеем»? Также прошу изучить общественное мнение по данному вопросу и ознакомить с результатами».

Мотолько предложил задать интересующие белорусов вопросы идеологам Витебского облисполкома, написав электронное обращение.

В соцсетях люди не скрывают возмущения решением витебских идеологов:

«Зато стадион в честь шейха называем на раз ...»

«Феерично!!! Подождите еще 499 лет и приходите».

«Да даже внутри госслужбы идеологи считаются самым бессмысленным и бестолковым подразделением — от них больше вреда имиджу госслужбы и государству, чем пользы», — высказался в Фейсбуке руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.5 (оценок:27)
Главное
Отчего белорусы на самом деле едут зарабатывать в Россию
Заико: «Этот кошмар продолжается»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Фееричный ответ идеологов, отказавшихся переименовать библиотеку имени Ленина в честь Франциска Скорины
Треугольник, который сумел удивить интернет
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY