.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
Лукашенко «спас» пилотов «Белавиа» от срочной службы
Экономист: «Китай для Беларуси — это большой шопинг»
Как высмеяли главу СК России: «Действительно, какая разница, Instagram или Telegram, или сто грамм»
Опрос: жители Балтии думают, что выиграли от вступления в ЕС
Конец мая отметится жарой, в среду – до +30°С
Удастся ли Беларуси помирить Россию с Западом?
В Польше могут разместить бронетанковую бригаду НАТО. Путин отреагировал
В Бобруйске задержали мать погибших при пожаре шестилеток
Ганапольский: «Российской власти наплевать. Дружно и коллективно. Хорошая власть»
Обложка дня. Планета или пластик?
Любители отоспаться на выходных спасли себя от преждевременной смерти
«Человек-паук» спас ребенка в Париже, став героем во Франции
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»
Латынина: «Управлять «Буком» могли только российские солдаты. Но в окружении обезьян с гранатометом»
А вот и «пятая колонна»
Как Сталин расправился с инвалидами войны
Финал Лиги чемпионов в 8 фото

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Шендерович: «Новое назначение Рогозина — в каком-то смысле троллинг»
Неверагодная гісторыя рабочага, які працуе клоўнам у больніцы
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
«Там нет этого совка». Молодая пара из Минска хочет уехать на ферму в Литву
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
Любимый физик Путина: «Если у меня в руке рубильник»
Дмитрий Быков: «Фильм «Дело Собчака» оставил меня в недоумении»
Как белорусские подростки становятся «наркодилерами»
Почему складывается ощущение, что существует коррупционный конвейер
«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»
«На него это не похоже». Лукашенко сумел удивить болельщиков
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Финал Лиги чемпионов в 8 фото
Потрясающий закат в Крево
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Брук Шилдс присоединилась к моделям plus-size для рекламы купальников
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом
Орша: место, где остановилось время
Самый стильный мэр в мире
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
28.05.2018
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»

На берегу Цны в деревне Дребск в субботу произошла крупная драка. После инцидента на берегу реки нашли тело 32-летнего россиянина.

Следственный комитет выясняет причину его смерти. По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений). Задержаны 12 человек.

Как рассказал TUT.BY отец 23-летнего пострадавшего в драке парня, два местных парня шли на день рождения, а в одном из домов отдыхали городские ребята.

— Не знаю, из-за чего, но между ними вышла потасовка. Сын говорил, что деревенские ребята ушли на речку, городские вызвали своих друзей. Приехали в 23.00 с битами на пяти легковых автомобилях и одном микроавтобусе. По его словам, били всех подряд. У сына небольшие гематомы на голове, ссадины на ногах, били по ребрам.

Мама одного из пострадавших в драке парней рассказала Медиа-Полесью подробности инцидента.

Сын Жанны Дмитриевны Иван приехал из Минска в Дребск, где живут его бабушка и друзья. С Иваном были его двое его приятелей из Минска. 

После случившегося молодые люди в шоке. Один из них сказал: «Я таких зверей в жизни не видел…»

Со слов мамы Ивана, трое минчан, погибший парень-моряк из Мурманска, а также его знакомый и ещё пару местных жителей сидели на речке.

В какой-то момент отдыхавшие горожане в пустующем доме вызвали «подкрепление», лунинчане на машинах, бусе стали направляться к сидевшим у реки.

— 18 человек с битами, арматурой набросились на спокойно сидевших ребят, — рассказывает услышанное от сына Жанна Дмитриевна. — Когда эта толпа бежала, тряслись стены дома.

От доносившихся с речки криков, «рёва» многие местные до сих пор не могут прийти в себя.

— Вы только представьте, чтобы спастись, они бежали в воду, — делится женщина. — У сына избита вся голова, у другого парня переломаны рёбра. Один погиб.

Со слов Жанны Дмитриевны, после случившегося ночью в деревню приехали родственники лунинецких парней, чтобы «замести следы».

Мать пострадавшего удивлена, почему на теле погибшего не было видимых признаков насильственной смерти.

—  Он же был в этой компании, есть масса свидетелей, — говорит женщина.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Отчего белорусы на самом деле едут зарабатывать в Россию
Заико: «Этот кошмар продолжается»
Пушкін: «Надакучыла на Дзень Волі трапляць у турму»
Почему к выводам Bellingcat властям нужно относиться крайне серьезно
Треугольник, который сумел удивить интернет
«На лимузине чьи дети ездят? Рабочих?»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY