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Общество
28.05.2018
Анастасия Бойко, Еврорадио
Лукашенко «спас» пилотов «Белавиа» от срочной службы

В Беларуси полным ходом идёт весенний призыв в армию. В мае будущие солдаты, которые с февраля проходят медкомиссии и разнообразные собеседования, отправляются в армию.

По сведениям Еврорадио, в этом году среди них могли оказаться сразу 16 пилотов авиакомпании «Белавиа».

Отец 25-летнего пилота рассказал Еврорадио, что повестка в военкомат его сыну пришла несколько недель назад. С самим парнем нам пообщаться не удалось, так как он находился в рейсе. Полёты продолжаются, так как Александр Лукашенко успел подписать указ с отсрочкой для пилотов за несколько дней до того, когда призывник должен был явиться в военкомат.

— В общем, этот указ подписывается ежегодно ещё в феврале, — рассказывает отец призывника. — Но на этот раз было много «халявщиков», Лукашенко приказал пересмотреть списки. Поэтому указ появился только на прошлой неделе.

Документ до сих пор не опубликован официально. По словам руководителя пресс-службы Министерства обороны Владимира Макарова, в открытом доступе его текста пока нет.

Заместитель гендиректора «Белавиа» Игорь Чергинец не смог прокомментировать информацию о количестве пилотов, которых военкоматы собирались забрать в солдаты. Топ-менеджер авиакомпании подчёркивает, что раньше они всегда избегали службы в армии.

— Да, безусловно [сотрудники компании освобождены от службы. — Еврорадио]. Как пилот может пойти в армию? — задаётся вопросом Чергинец.

Один скандал, связанный с нынешним весенним призывом, уже отгремел: повестки из военкоматы получили десятки православных и католических священников по всей Беларуси. После обращений к главе государства ситуация разрешилась в пользу представителей духовенства. Священникам дали отсрочку тем же указом, что и пилотам, и некоторым спортсменам.

Владимир Макаров рассказывает, что призыв в Беларуси проходит согласно законодательству. Отсрочку от службы в армии получают те, кто имеет на это право:

— По 32 статье закона «О воинской обязанности и военной службе» предоставляется отсрочка отдельным категориям граждан, а также на основании указов президента».

Под отсрочку попадают по состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейным обстоятельствам, для получения военно-технических специальностей, а также в связи с осуществлением депутатских полномочий. Ни священники, ни пилоты в упомянутой статье не указаны, поэтому единственный способ, которым они могут получить отсрочку, это попасть в указ Александра Лукашенко.

 
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