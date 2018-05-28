Экономист: «Китай для Беларуси — это большой шопинг»

В чем белорусы опередили китайцев.

Белорусско-китайские отношения построены на взаимоуважительной и равноправной основе, заявил в воскресенье премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает БЕЛТА. Второе по иерархии лицо КНР будет находиться в Минске с официальным визитом до 29 мая.

Насколько соответствуют реальности слова главы белорусского правительства о равноправии в двухсторонних отношениях между странами? И кто сейчас выигрывает от этих отношений?

Экономист: А самой Беларуси Китай не нужен, как и китайские инвестиции

Реальные взаимоотношения не могут быть равноправными, поскольку мы в 140 раз меньше Китая, полагает руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— В Беларуси все преувеличивают, поскольку в нашей политической элите нет понимания, что такое сама страна, каковы ее политические, геополитические и геоэкономические границы и возможности, — считает эксперт.

Экономист отмечает: при реальном равноправии стран Беларусь могла бы, например, вложить 100 миллиардов долларов в развитие китайской электронной промышленности, но это нереально. Для белорусов же и миллиард долларов уже большие деньги.

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