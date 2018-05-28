Пять громких историй о диких животных, которых потянуло к людям

Дикая природа в Беларуси становится все ближе.

На белорусских дорогах снова замечен медведь. Как сообщает сайт УВД Миноблисполкома, сотрудники Березинского РОВД согнали зверя с дороги сиреной и мигалками. Произошло это на 128 километре автодороги Минск-Могилев.

Это не первый случай появления диких зверей на оживленных дорогах. Более того, лесные гости все чаще стали заглядывать в города и села.

«Салідарнасць» собрала наиболее резонансные случаи, произошедшие в последнее время.

«Ух, красавчик!»

23 мая шуму наделало сделанное из авто видео бегущего вдоль трассы медведя. Случилось это под Минском.

Спустя несколько дней житель Витебскаопубликовал в соцсетях фото медведя, замеченного на лесной дороге возле деревни Железняки.

Экстремальный поцелуй с медведем

В ночь на 24 марта житель деревни Пукшино Витебского района Алексей Ипатов вместе с друзьями решил угостить вареньем медведя, забредшего на деревенскую улицу из леса.

Мужчины были выпившими, Алексей решил сделать фото с лесным гостем, но желающих сфотографировать его не нашлось.

Когда Ипатов остался с медведем наедине, то решил обнять и поцеловать зверя. Тот телячьи нежности не оценил и атаковал мужчину. Спасли двуногого соседи и толстая куртка.

Осторожно, лось!

Все чаще в сводку новостей попадают лоси.

Фото TUT.BY

27 мая в Бобруйске в присутствии горожан был застрелен молодой лось. Перед этим сотрудникам МЧС и милиции пришлось не один час гоняться за животным. Как позже сообщили в органах, у лосенка были переломаны ноги.

Этой весной город пережил настоящее нашествие лосей. Ранее сообщалось о ДТП с участием лося, в котором погиб пассажир микроавтобуса.

Смотрите, кто пришел

15 мая лось был замечен во дворе детского сада в минском микрорайоне Чижовка. Лосю ввели транквилизатор и отвезли на обследование. Позже стало известно, что животное погибло (предолажительно из-за полученных при столкновении с авто трамв).

Утята на дороге

24 и 25 мая хитом в соцсетях стали видео с участием уток и неравнодушных людей.

Сперва порадовал ролик из Минска, на котором, как мужчина и женщинга помогают утке с утятами пересечь проспект Победителей. А день спустя похожую ситуацию наблюдали в Гомеле, где птицам помог сотрудник МЧС.