Лидские кеды с символом ВКЛ раскуплены за выходные. Фотофакт

Бренд LSTR Adzieńnie совместно с Лидской обувной фабрикой выпустили классическую модель кед ВКЛМ-17 с гербом «Колюмны».

Есть женские и мужские модели. Стоимость пары – 45 рублей. Однако, судя по обсуждениям на странице компании в соцсетях, первая партия обуви уже распродана, и сейчас действует «предзаказ».

Отзывов тоже через край. В основном, восторженные: «Бомба!», «Огонь!»

Все фото Дмитрий Хомич