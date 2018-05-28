Опрос: жители Балтии думают, что выиграли от вступления в ЕС

67% европейцев уверены в пользе членства в ЕС. Жители Балтии рады больше всех.

Опрос Eurobarometer показал, что подавляющее большинство европейцев рады, что они члены ЕС. Хорошим делом членство в ЕС считают 60% европейцев. В Литве таких 67%, в Латвии – 52%, в Эстонии – 69%.

А вот в пользе членства от Евросоюза жители Балтии уверены больше – 90% литовцев, 86% эстонцев и 70% латвийцев, сообщает Европарламент.

Также наши соседи больше верят в то, что в ЕС хорошо работает демократия. При этом жители Балтии уверены, что их голос в ЕС не слышат. Показываем в инфографике.

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