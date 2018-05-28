Конец мая отметится жарой, в среду – до +30°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

29 мая ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, в отдельных районах +7..+9°С, максимальная днем +23..+28°С.Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

30 мая ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+17°С, днем +24..+30°С.

31 мая в отдельных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, кое-где возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+18°С, по северо-востоку +8..+11°С; днем от +17°С по северо-востоку до +28°С по юго-западу страны.